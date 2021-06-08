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Hülya Avşar İlber Ortaylı paylaşımı | İlber Ortaylı canlı yayın kazası

İlber Ortaylı ile bir araya gelen ünlü şarkıcı Hülya Avşar'ın Instagram hesabında yaptığı paylaşım takipçilerini gülümsetti. İlber Ortaylı - Cansu Canan Özgen canlı yayınına göndermede bulunan Hülya Avşar'ın paylaşımının ardından o görüntü oldu. İşte Hülya Avşar İlber Ortaylı paylaşımı | İlber Ortaylı canlı yayın kazası Detaylar haberimizde...

Profesör Doktor İlber Ortaylı ile bir araya gelen ünlü şarkıcı Hülya Avşar sosyal medya hesabında gülümseten bir paylaşımda bulundu. Cansu Canan Özgen'in canlı yayınını sonlandıracağı sırada İlber Ortaylı'nın söylediği sözleri hatırlatan bir göndermede bulunan Hülya Avşar o anları sosyal medyada paylaştı. Avşar'ın paylaşımı sonrası Cansu Canan Özgen ile İlber Ortaylı'nın canlı yaqyınında yaşananlar merak konusu oldu. İşte Hülya Avşar İlber Ortaylı paylaşımı | İlber Ortaylı canlı yayın kazası ve ayrıntılar...

HÜLYA AVŞAR İLBER ORTAYLI PAYLAŞIMI

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, İlber Ortaylı ile bir video çekip sosyal medya hesabında paylaştı.

Bir süre önce İlber Ortaylı'nın canlı yayında Cansu Canan Özgen'e "Maşallah, şuna bak" demesine gönderme yapan ünlü şarkıcı Hülya Avşar, Ortaylı'ya dönerek "Ben gideceğim, arkamdan ne hoşmuş diyeceksin tamam mı? Ben duymuyormuşum gibi" dedi.

Avşar'ın bu sözleri üzerine İlber Ortaylı da "Maşallah, hala hoşmuş" dedi. O anlar takipçileri gülümsetti.

İşte Hülya Avşar'ın o paylaşımı:

İLBER ORTAYLI CANLI YAYIN KAZASI

Geçtiğimiz sene Aralık ayında tarihçi yazar ve Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın canlı yayının bittiğini sanıp söylediği sözler sosyal medyanın gündemine oturdu. Sunucu Cansu Canan Özgen, Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında İlber Ortaylı'yı konuk etti.

İlber Ortaylı fena yakalandı Maşallah şuna bak

Cansu Canan Özgen'in sunuculuğunu yaptığı, İlber Ortaylı'nın konuğu olduğu Instagram canlı yayınında dikkat çeken anlar yaşandı.

Yayının sonunda Cansu Canan Özgen, "Hocam teşekkür ederim, sağlık sıhhat diliyorum, görüşmek üzere" dedi. İlber Ortaylı Özgen'e "Sağ ol" diye yanıt verdi. Yayının sona erdiğini sanan Ortaylı daha sonra "Maşallah şuna bak" dedi. Özgen ise Ortaylı'nın sözlerine gülerek "Hocam" diye yanıt verdi. Bu görüntüler o dönem sosyal medya üzerinde paylaşıldı ve en çok konuşulanlar arasında birinci sıraya yükseldi.

İşte o görüntü:

Berkem Temizel
Gece Editörü
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