Hülya Avşar, jartiyeriyle nefes kesti! Kasık dekoltesinden aşağı inen ipler yürek hoplattı!

İşte Benim Stilim ile ünlenen Nihal Candan saçları yapılırken çırılçıplak aynanın karşısına geçti! Cüretkar pozları "Yok artık" dedirtti!

Eş cinsel Murat Övüç, tam anlamıyla kadın oldu! Bülent Ersoy ne ki? Sahnede onu görenler gözlerine inanamadı!