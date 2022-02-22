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  3. Hülya Avşar, jartiyeriyle nefes kesti! Kasık dekoltesinden aşağı inen ipler yürek hoplattı!

Hülya Avşar, jartiyeriyle nefes kesti! Kasık dekoltesinden aşağı inen ipler yürek hoplattı!

Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda jartiyerli kostüm tercih etti. Görenler ünlü şarkıcıya hayran kaldı.

Hülya Avşar, jartiyeriyle nefes kesti! Kasık dekoltesinden aşağı inen ipler yürek hoplattı! 1112

Sahnelerin kadını Hülya Avşar, tercih ettiği kostümleriyle cesaretini ön plana atmaya devam ediyor.