12 yıldır yalnız olan Hülya Avşar'ın sürpriz birlikteliği ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre Hülya Avşar ve Cemal Güzelci, geçtiğimiz çarşamba akşamı Yeniköy'deki Apartıman isimli mekanda baş başa görüntülendi. Çiftin samimi halleri dikkat çekerken Avşar kızının aradığı aşkı bulduğu yorumları yapıldı. Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler de araştırmalarda bulunmaya başladı. Bizlerde Hülya Avşar kiminle beraber? Hülya Avşar'ın yeni sevgilisi Cemal Güzelci kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ne iş yapıyor? sorularına haberimizde yer verdik.

HÜLYA AVŞAR KİMİNLE BERABER?

Oyuncu, şarkıcı ve sunucu Hülya Avşar, iş insan Cemal Güzelci ile birliktedir. İkili geçtiğimiz çarşamba günü Yeniköy'deki Apartıman isimli mekanda baş başa görüntülendi.

HÜLYA AVŞAR'IN YENİ SEVGİLİSİ CEMAL GÜZELCİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? NE İŞ YAPIYOR?

Hülya Avşar'ın sevgilisi olduğu belirten Cemal Güzelci, iş insanıdır. Güzelci Delüks Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanıdır.

İş insanı Cemal Güzelci'nin milli futbolcu Burak Yılmaz ile yakın arkadaş olduğu biliniyor.

Cemal Güzelci, Pertevniyal Lisesi mezunudur. 1992 yılından itibaren deri giyim sektöründe çeşitli kademelerde çalışmış, 2002 yılında Derlüks’ün kuruluşunda bulunmuş, 2008 yılında da Güzelci Delüks Yatırım Holding'in büyük ortağı olmuştur. İyi derecede Rusça bilmektedir.

Emiliano Zapata firmasının sahibi olan Derlüks, Koska, Dimes, Erikli, Freşa, Nestle, Tuborg gibi firmaların dağıtımında rol oynamaktadır. Aynı zamanda Toprak Yenilenebilir Enerji de holding iştirakleri arasında yer almaktadır.