Hülya Avşar peçe takanlarla dalga geçti!

Avşar kızı yine polemik yaratacak sözlere imza attı. Hülya Avşar Zehra ile birlikte Etiler'de bir mekan çıkışı objektiflere yakalandı. Avşar muhabirlerle kısa bir röportaj yaptı ve siyah maskesi ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

"ZEHRA PEÇELİ BİRİNİ GÖRÜNCE 'ÖCÜ' DEMİŞTİM"

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen maske takma zorunluluğuna uyan Hülya Avşar, "Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım.Zehra görmüştü bir tanesini. 'Öcüü' demiştim. Korkmuştu.

Daha beyaz çarşaf da olabilir diye. Sonunda gördünüz mü? Biz de taktık peçeyi... Fakat nasıl yemek yiyorlarmış onu da öğrendim. Zormuş da... Tabii ki gerçekten şuna inanıyorum ki çok zor hayatları varmış. Bir kere sıcak... Yemek yemek zor. Allah kolaylık versin" ifadelerini kullandı.

Avşar kızının bu açıklamaları sosyal medyada büyük tepki çekti. İşte Hülya Avşar ile ilgili twitter'da atılan bazı tweetler;