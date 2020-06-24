Hülya Avşar peçe takanlarla dalga geçti!
Hülya Avşar geçtiğimiz günlerde kızı Zehra ile birlikte Etiler'de görüntülendi. Avşar kızı basın mensuplarının sorularını yanıtlarken yine bir skandala imza attı. Avşar, taktığı siyah maske ile kendini çarşaf takanlara benzeterek, "Zehra görmüştü bir tanesini 'Öcüü' demiştim korkmuştu. " dedi.
Avşar kızı yine polemik yaratacak sözlere imza attı. Hülya Avşar Zehra ile birlikte Etiler'de bir mekan çıkışı objektiflere yakalandı. Avşar muhabirlerle kısa bir röportaj yaptı ve siyah maskesi ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.
"ZEHRA PEÇELİ BİRİNİ GÖRÜNCE 'ÖCÜ' DEMİŞTİM"
Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen maske takma zorunluluğuna uyan Hülya Avşar, "Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım.Zehra görmüştü bir tanesini. 'Öcüü' demiştim. Korkmuştu.
Daha beyaz çarşaf da olabilir diye. Sonunda gördünüz mü? Biz de taktık peçeyi... Fakat nasıl yemek yiyorlarmış onu da öğrendim. Zormuş da... Tabii ki gerçekten şuna inanıyorum ki çok zor hayatları varmış. Bir kere sıcak... Yemek yemek zor. Allah kolaylık versin" ifadelerini kullandı.
Avşar kızının bu açıklamaları sosyal medyada büyük tepki çekti. İşte Hülya Avşar ile ilgili twitter'da atılan bazı tweetler;
Hülya Avşar Öcü mü dedi. Kendini tanıtmıştır— Acun Ilıcalı TV8 (@acunilicali_tv8) June 24, 2020
Fatih portakal Kıvanç Tatlıtuğ pic.twitter.com/L114O3x8lD
Başörtüsüz bir kadın istediğini giyebilirken, peçeli bi kadının örtünmesi alay konusu oluyor. Bir yerde özgürlük varsa, bu herkesin özgürlüğüdür Hülya Avşar #Hülyaavsar pic.twitter.com/U8zTdmY9bB— Elvan ile şarampole doğru (@Elvanderler) June 24, 2020
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