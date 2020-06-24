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  3. Hülya Avşar peçe takanlarla dalga geçti!

Hülya Avşar peçe takanlarla dalga geçti!

Hülya Avşar geçtiğimiz günlerde kızı Zehra ile birlikte Etiler'de görüntülendi. Avşar kızı basın mensuplarının sorularını yanıtlarken yine bir skandala imza attı. Avşar, taktığı siyah maske ile kendini çarşaf takanlara benzeterek, "Zehra görmüştü bir tanesini 'Öcüü' demiştim korkmuştu. " dedi.

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24 Haziran 2020 Çarşamba 16:13

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