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Hülya Avşar, tokatıyla rol arkadaşı Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkarttı!

Masumiyet dizisinde Hale Ilgaz karakterine hayat veren Hülya Avşar senaryo gereği rol arkadaşı Ertuğrul Postoğlu'na tokat attı. Tokatın sertliğiyle Postoğlu'nun çene kemiği kırıldı.

Hülya Avşar, tokatıyla rol arkadaşı Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkarttı!

FOX ekranlarında yayınlanan popüler dizi Masumiyet'te "Hale Ilgaz" karakterine hayat veren Hülya Avşar, sizi gereği rol arkadaşı Ertuğrul Postoğlu'na tokat attı. Ancak hızını alamayan Hülya Avşar, Ertuğrul Postoğlu'nun çene kemiğinin çıkmasına neden oldu!

HASTANEYE KALDIRILDI

Tokatın sertliğiyle acı içinde kıvranan 54 yaşındaki oyuncu Postoğlu hemen hastaneye kaldırıldı. Postoğlu'dan defalarca kez özür dileyen 57 yaşındaki Avşar rol arkadaşın, kuzeni Dr. Erol Avşar'ın çalıştığı hastaneye götürdü. Tedavisi yapılan Postoğlu'nun sete birkaç gün sonra dönebileceği belirtildi. Talihsiz kaza sonrasında ise "Masumiyet" seti durmak zorunda kaldı. 

Hülya Avşar dan rol arkadaşı Ertuğrul Postoğlu na sert tokatHülya Avşar dan rol arkadaşı Ertuğrul Postoğlu na sert tokat

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