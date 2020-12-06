Hülya Avşar verdiği pozlarla yürek hoplattı! Hülya Avşar, son paylaşımıyla yürekleri hoplatırken, genç kızlara da taş çıkardı. Yaş aldıkça güzelleşmenin kanıtı olan Avşar kızının yeni pozları büyük hayranları tarafından beğeni topladı.

1 8 Hülya Avşar sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.