Hülya Avşar 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü alan İbrahim Tatlıses hakkındaki tartışmalara dahil oldu! Dikkat çeken açıklamalarda bulundu!

Hülya Avşar, Altın Kelebek Ödülleri’nde İbrahim Tatlıses’in ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görülmesiyle ilgili gösterilen tepkiler hakkında konuştu.

"KİMSE SÜTTEN ÇIKMA AK KAŞIK DEĞİL"

Tatlıses’in ödülü hak ettiğini söyleyen Avşar "Aslında bakarsanız herkesin kendine göre hataları var. Kimse sütten çıkma ak kaşık değil." dedi.

"ÖZEL HAYATI ONU İLGİLENDİRİR"

Verilen ödülün mesleki açıdan değerlendirilmesi gerektiğini savunan Hülya Avşar, "İbrahim mesleki anlamda bunu sonuna kadar hak ediyor. Özel hayatı onu ilgilendirir." dedi

NE OLMUŞTU?

İbrahim Tatlıses'in bu zamana kadar çıkan, hayatında olan kadınlara uyguladığı şiddet haberlerini toplayarak paylaşan Üstün, "Bu mu sizin yaşam boyu onurdan anladığınız?" notunu ekledi.

Birçok Twitter kullanıcısı da Üstün'le aynı fikirde olduğunu belirten yorumlarda bulundu.