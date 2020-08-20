Hülya Avşar'a soruşturma şoku! Peçe takanlara "Öcü" demişti

Ünlü sanatçı Hülya Avşar hakkında soruşturma başlatıldı. Muhabirlerle yaptığı bir sohbet sırasında çarşaf giyip peçe takan kadınlara ‘Öcü’ dediği için bir vatandaş tarafından savcılığa ihbar edilen Avşar kızı konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

Geçtiğimiz günlerde bir restorant çıkışında görüntülenen ve pandemi süreci ile ilgili muhabirlerle kısa bir sohbet eden Hülya Avşar siyah maskesi sorulduğunda ilginç bir tepki vermiş ve şu sözleri dile getirmişti:"Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış, biliyorlarmış başımıza gelecekleri... Zehra görmüştü birini 'Öcü' demişti, korkmuştu. Sonunda gördünüz mü? Biz de taktık peçeyi"

Bu açıklamasının ardından sosyal medyada her kesimden tepki gören Avşar hakkında soruşturma başlatıldı.

ŞİKAYET EDİLDİ

Ünlü sanatçı, sarf ettiği sözlerin yanlış anlaşıldığını belirtse de Önder G. isimli bir vatandaş savcılığa başvurarak Avşar'dan şikayetçi oldu.