Hülya Avşar’dan Acun Ilıcalı’y şaşırtan espri: "Onu yatağıma attım"

Survivor 2020 ünlüler-gönüllüler yarışmasının final yapmasının ardından Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı tatile başladı. Tatilinin bir kısmını Ayvalık'ta geçiren Ilıcalı Hülya Avşar'ı da ziyaret etti. İkilinin bu buluşmasında eğlenceli anlar yaşandı.

İstanbul’dan taşınarak Ayvalık’a yerleşen Hülya Avşar’ı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile ziyaret eden Ilıcalı, Ayvalık Magazin’e konuştu.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Ayvalık’ı çok sevdiğini ve Hülya Avşar’ı ziyarete geldiğini belirterek, “Hülya ile geleneksel olarak her sene görüşüyoruz. Bu bizim için bir klasik. Ayvalık çok güzel ve karakteristlik bir yer. Hülya’nın da yıllardan beri burada olmasının sebebini çok iyi anlıyorum. Burası kendine özgü bir yer. Benzeri çok olmayan bir yer. Ben denizden geldiğim için buranın denizi de çok güzel” dedi.

"ONA OLAN AŞKIM HİÇ BİTMEYECEK"

Hülya Avşar, Acun’un kendisine konuk olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Her geldiğinde gönlümü fethediyor. Bazen boğasım geliyor ama ona olan aşkım hiçbir zaman bitmeyecek” diye konuştu.

Muhabirin, “Acun Ilıcalı buradan bir ev aldı mı?” sorusunu cevaplayan Ilıcalı, “Hayır buradan bir ev almadım” dedi. Hülya Avşar da “Onun buradan ev almasına gerek yok. Bu ev onun” yanıtını verdi.

"YATAĞIMA ATTIM"

Hülya Avşar’ın evine 10 kere misafir olduğu ve orada uyuduğunu söyleyen Ilıcalı’ya, espri ile karşılık veren Avşar, “Evet onu yatağıma attım” diyerek masadakileri kahkahaya boğdu. Ayvalık’taki bu aile yemeğine Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın yanı sıra, Hülya Avşar’ın ablası Leyla Avşar ve kız kardeşi Helin Avşar yer aldı.