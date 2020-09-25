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Hülya Avşar'dan cesur güneş banyosu pozu

Her söylediği gündem olan ünlü sanatçı Hülya Avşar yaz tatilini Ayvalık'ta ki evinde geçiriyor. Avşar kızı tatilinden cesur kareleri de sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaşıyor.

Hülya Avşar'dan cesur güneş banyosu pozu

Pandemi dönemi Ayvalık'ta ki evinde geçiren Hülya Avşar, tatilini devam ettiriyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Avşar kızı keyifli tatilden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Avşar, paylaşımına yıldız emojisi koydu. Ünlü şarkıcının fotoğrafı, takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

Hülya Avşar'dan cesur güneş banyosu pozu

Hülya Avşar, her zamanki gibi paylaşımını yorumlara kapattı. Takipçileri sadece beğen butonunu kullanabildi. Binlerce kişi magazin sayfalarının sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafını yorumlara kapattığı için Avşar'a sitem etti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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