Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na güldüren yorum

Masumiyet dizisiyle ekranlara bomba gibi dönen Hülya Avşar, eski eşine yaptığı yorumla olay oldu.

57 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde, “Güçlü kadın olmak güzel bir şey de erkek de güçlü olmalı. Ben sapyoseksüelim zaten. Kesinlikle zeka. Zeka benim için büyük bir güç. Bunların hepsini bir araya getirecek biri varsa bana haber verin. Var tabii öyle karşıma çıkmış olanlar. Kaya’nın zekası mesela, müthiştir” şeklinde konuşmuştu.

"BURNUN SIĞMADI MI?"

Avşar, "Zekası müthiştir" diyerek övdüğü eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun fotoğrafına yaptığı "Burnun sığmadı mı?" yorumu ile sosyal medyada gündem olmayı başardı.