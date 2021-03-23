Bursa Keles Nüfusu 2020 - 2021 |  Keles İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Bursa Karacabey Nüfusu 2020 - 2021 |  Karacabey İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Kırmızı Oda dizisi mide bulandıran olayı ortaya çıkardıSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 23 Mart 2021 Salı23 Mart Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. bölüm canlı izle | EDHO son bölüm canlı izleSurvivor 2021 iletişim oyununu hangi takım kazandı? | Survivor kim elendi? 23 Mart SalıMasumlar Apartmanı 27. bölüm canlı izle|Masumlar Apartmanı son bölüm canlı izleBursa İznik Nüfusu 2020 - 2021 |  İznik İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Cem Adrian'ın babası Celal Filiz kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na güldüren yorum

Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na güldüren yorum

Geçtiğimiz haftalarda "Sapyoseksüelim" açıklaması ile magazin gündemine gelen Hülya Avşar bu kez eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun paylaşımına yaptığı yorumla adından söz ettiriyor.

Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na güldüren yorum

Masumiyet dizisiyle ekranlara bomba gibi dönen Hülya Avşar, eski eşine yaptığı yorumla olay oldu.

57 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde, “Güçlü kadın olmak güzel bir şey de erkek de güçlü olmalı. Ben sapyoseksüelim zaten. Kesinlikle zeka. Zeka benim için büyük bir güç. Bunların hepsini bir araya getirecek biri varsa bana haber verin. Var tabii öyle karşıma çıkmış olanlar. Kaya’nın zekası mesela, müthiştir” şeklinde konuşmuştu.

"BURNUN SIĞMADI MI?"

Avşar, "Zekası müthiştir" diyerek övdüğü eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun fotoğrafına yaptığı "Burnun sığmadı mı?" yorumu ile sosyal medyada gündem olmayı başardı. 

Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na güldüren yorum

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT