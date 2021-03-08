Hülya Avşar'dan olay hareket! Serkay Tütüncü'nün kalçasına şaplağı yapıştırdı

FOX TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Masumiyet'in oyuncularından Hülya Avşar, yanına muhabir olarak yaklaşan set arkadaşı Serkay Tütüncüyle geçen diyaloğu izleyenleri güldürdü. Yıllar önce Ricky Martin’e yaptığı şakaya gönderme yapmak isteyen Hülya Avşar, Serkay Tütüncü'nün kalçasını elledi. O anlar ise böyle kaydedildi.