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  3. Hülya Avşar'dan yıllar sonra şaşırtan itiraf! 9 saat ameliyat, günlerce yoğun bakım!

Hülya Avşar'dan yıllar sonra şaşırtan itiraf! 9 saat ameliyat, günlerce yoğun bakım!

Vücudunda 13 tane dövmesi bulunan ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, karnındaki dövmenin sırrını yıllar sonra açıklayarak herkesi şaşırttı.

Hülya Avşar'dan yıllar sonra şaşırtan itiraf! 9 saat ameliyat, günlerce yoğun bakım! 117

Ünlü sanatçı Hülya Avşar karnındaki dövmeyi neden yaptırdığını yıllar sonra açıkladı.