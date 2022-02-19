  1. FOTO GALERİ
  2. MAGAZİN
  3. Hülya Avşar'ın 12 yıllık yalnızlığı son buldu! Gönlünü iş insanı Cemal Güzelci'ye kaptırdı! Yeni sevgilisiyle görüntüleri ortaya çıktı

Hülya Avşar'ın 12 yıllık yalnızlığı son buldu! Gönlünü iş insanı Cemal Güzelci'ye kaptırdı! Yeni sevgilisiyle görüntüleri ortaya çıktı

Uzun yıllardır aşkı arayan Hülya Avşar, 12 yıllık yalnızlığına son noktayı koydu. Avşar, iş insanı Cemal Güzelci ile görüntülendi. Akşam yemeğinde görüntülenen çiftin samimi halleri dikkat çekerken Güzelci'nin Avşar'ı öptüğü görüldü.

Hülya Avşar'ın 12 yıllık yalnızlığı son buldu! Gönlünü iş insanı Cemal Güzelci'ye kaptırdı! Yeni sevgilisiyle görüntüleri ortaya çıktı 1114

Oyuncu, şarkıcı ve sunucu olan Hülya Avşar, 12 uzun bir süredir yalnızdı. "Benim için her şey kısmet! Dil, din, ırk fark etmez, karşımdaki kişinin beni heyecanlandırması yeter" diyen Hülya Avşar, sonunda aradığı aşkı buldu.