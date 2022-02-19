Hülya Avşar'ın 12 yıllık yalnızlığı son buldu! Gönlünü iş insanı Cemal Güzelci'ye kaptırdı! Yeni sevgilisiyle görüntüleri ortaya çıktı
Hülya Avşar'ın 12 yıllık yalnızlığı son buldu! Gönlünü iş insanı Cemal Güzelci'ye kaptırdı! Yeni sevgilisiyle görüntüleri ortaya çıktı
Uzun yıllardır aşkı arayan Hülya Avşar, 12 yıllık yalnızlığına son noktayı koydu. Avşar, iş insanı Cemal Güzelci ile görüntülendi. Akşam yemeğinde görüntülenen çiftin samimi halleri dikkat çekerken Güzelci'nin Avşar'ı öptüğü görüldü.