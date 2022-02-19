Hülya Avşar'ın 12 yıllık yalnızlığı son buldu! Gönlünü iş insanı Cemal Güzelci'ye kaptırdı! Yeni sevgilisiyle görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu, şarkıcı ve sunucu olan Hülya Avşar, 12 uzun bir süredir yalnızdı. "Benim için her şey kısmet! Dil, din, ırk fark etmez, karşımdaki kişinin beni heyecanlandırması yeter" diyen Hülya Avşar, sonunda aradığı aşkı buldu.