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  3. Hülya Avşar'ın gazino kostümü nefes kesti! Full göbek transparanı ve kasıktan başlayan bacak dekoltesi yürek hoplattı!

Hülya Avşar'ın gazino kostümü nefes kesti! Full göbek transparanı ve kasıktan başlayan bacak dekoltesi yürek hoplattı!

Hülya Avşar'ın, gazinoda sahne aldığı kıyafeti adeta nefes kesti. Cüretkar kostümüyle sosyal medyayı yıktı geçti.

Hülya Avşar'ın gazino kostümü nefes kesti! Full göbek transparanı ve kasıktan başlayan bacak dekoltesi yürek hoplattı! 1111

Her konserinde cesaretini kıyafetleriyle gözler önüne seren Hülya Avşar yine şaşırtmadı.