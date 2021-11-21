Hülya Avşar'ın itirafının yankıları sürüyor! Tanju Çolak'ın eşi Aysu Çolak'tan beklenmedik hamle! Boşanıyorlar mı?

Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, 1988-1991 yılları arasında aşk yaşadığı futbolcu Tanju Çolak ile ilgili itiraflarda bulunarak, "Tanju'nun telefonunu silmedim, demiş ama onda telefonum olduğunu sanmıyorum, orada silmedim dememek için o açıklamayı yapmış" demişti. Hülya Avşar'ın bu sözlerinin ardından eski futbolcunun yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü.

"HOŞUMA GİTMEDİ DESEM YALAN OLUR"

Tanju Çolak ise konuyla ilgili “Hoşuma gitmedi desem yalan söylemiş olurum. Kendisine saygı duyuyorum ve teşekkür ediyorum. Yine söylüyorum yaşanmışlıklar var ve herkesin saygı duyması lazım” şeklinde konuşmuştu.

EŞİNİ TAKİPTEN ÇIKARDI

Tüm bu olayların hemen ardından Aysu Çolak, eşi Tanju Çolak'ı İnstagram hesabı üzerinden takipten çıkardı. Çolak çiftinin arasına kara kedi girdiği düşünülerek, ''boşanıyorlar mı?'' soruları sorulmaya başladı...