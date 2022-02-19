Hülya Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ne iş yapıyor? Uzun süredir yalnız olan oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, sonunda aradığı aşkı buldu. Avşar, iş insanı Cemal Güzelci ile görüntülendi ve sürpriz aşk ortaya çıktı. Bunun üzerine Cemal Güzelci merak konusu oldu. Peki Hülya Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ne iş yapıyor? İşte detaylar...

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12 yıldır yalnız olan Hülya Avşar'ın sürpriz birlikteliği ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre Hülya Avşar ve Cemal Güzelci, geçtiğimiz çarşamba akşamı Yeniköy'deki Apartıman isimli mekanda baş başa görüntülendi. Çiftin samimi halleri dikkat çekerken Avşar kızının aradığı aşkı bulduğu yorumları yapıldı. Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler de araştırmalarda bulunmaya başladı. HÜLYA AVŞAR'IN SEVGİLİSİ CEMAL GÜZELCİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? NE İŞ YAPIYOR? Hülya Avşar'ın sevgilisi olduğu belirten Cemal Güzelci, iş insanıdır. Güzelci Delüks Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanıdır. Cemal Güzelci, Pertevniyal Lisesi mezunudur. 1992 yılından itibaren deri giyim sektöründe çeşitli kademelerde çalışmış, 2002 yılında Derlüks’ün kuruluşunda bulunmuş, 2008 yılında da Güzelci Delüks Yatırım Holding'in büyük ortağı olmuştur. İyi derecede Rusça bilmektedir. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri cemal güzelci