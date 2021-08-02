Türkiye’de olduğu kadar Almanya’da da tanınan başarılı oyuncu Hülya Duyar, Cem Yılmaz'la reklam çekerken fenalaşmıştı. Ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Bu kapsamda Hülya Duyar kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hülya Duyar rahatsızlığı ne? | Ameliyat mı olacak? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

HÜLYA DUYAR KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Hülya Duyar, 26 Haziran 1970 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik günlerinin bir kısmını geçirdiği Almanya'ya 1978 yılında taşınmıştır. 1989 yılında eğitimini tamamlayarak, kuaför ve makyaj sanatçısı olarak tiyatroya ilk adımını atmıştır. 2000 yılında sinema ve televizyon çalışmalarına başladı. Ayrıca, alanıyla ilgili sahne makyajı ve casting işleride yapmaktadır. Son olarak final yapan Karagül dizisinde Emine rolünü canlandırmıştır.

HÜLYA DUYAR RAHATSIZLIĞI NE?

Hülya Duyar geçtiğimiz günlerde ünlü komedyen Cem Yılmaz’la çektiği bir reklam filminde fenalaştı, daha sonra gittiği tatilde de baygınlık geçirdi. Yapılan kontroller sonucunda Hülya duyar'ın beyninde büyük bir tümör tespit edildi

HÜLYA DUYAR AMELİYAT MI OLACAK?

Hülya Duyar için Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Uğur Türe’den randevu alındı. Duyar, 3 Ağustos Salı günü hastaneye yatacak ve 4 Ağustos'ta ameliyat olacak