Hülya Hökenek kimdir? Kaç yaşında ? Nereli ? Kiminle evli?

Habertürk TV'de tartışmaların çokça yaşandığı bir program olan Enine Boyuna programı sunucusu ve moderatörü Hülya Hökenek internet arama motorlarında vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

HÜLYA KÖKENEK KİMDİR?

Hülya Kökenek, 1988 yılında Şırnak'ın Cizre ilçesinde doğdu. Hökenek, Akademi İstanbul'da Radyo Televizyon Sinema bölümünden mezun oldu. Gazetecilik kariyerine ilk olarak okul yıllarında tanıştığı Fatih Altaylı aracılığı ile Kanal D'de başladı. Bir süre burada görev alan Hökenek daha sonra BRT'de özel dosya haberciliği bölümünde çalıştı. Kanalın kapanmasının ardından Londra'ya giderek dil eğitimi aldı. Öte yandan London Institute'de Fast Track Journalism'de eğitim gördü. Londra'dan döndükten sonra Kanal 7'de çalışmaya başladı, ardından Kanal Türk Ana Haber Bülteni'ni sundu. Sonrasında ise TRT Haber'e geçerek 7 yıl boyunda haber spikerliği ve programcılığı yaptı.

2018 yılında Habertürk TV'ye geçen sunucu, buradaki görevini hala sürdürüyor.

Çözüm süreci olarak adlandırılan dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nezaretinde Mesut Barzani, Türkiye’ye gelmiş, Hülya Hökenek de Barzani ile görüşerek röportaj yapma fırsatı bulmuştu.

KAÇ YAŞINDA? KİMİNLE EVLİ?

32 yaşındaki Hülya Hökenek, 24 Eylül 2018'de film yapımcısı Kamer İncedursun ile dünya evine girdi.