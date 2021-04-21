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Hülya Karadere kimdir? Nereli ve kaç yaşındaydı? | Nagihan Karadere’nin ablası Hülya Karadere neden öldü?

Birkaç sezon önce Survivor'da yarışan Nagihan Karadere'nin ablası Hülya Karadere hayatını kaybetti. Acı haber sonrası Hülya Karadere merak konusu oldu. Peki Hülya Karadere kimdir? Nereli ve kaç yaşındaydı? | Nagihan Karadere’nin ablası Hülya Karadere neden öldü? İşte detaylar...

Hülya Karadere kimdir? Nereli ve kaç yaşındaydı? | Nagihan Karadere’nin ablası Hülya Karadere neden öldü?

Survivor'daki tavırlarıyla izleyenleri dikkatini çeken destekleyenleri kadar açıklamalarını ti'ye alanların da olduğu Nagihan Karadere'nin ablası Hülya Karadere yaşamını yitirdi. Acı haberin basında yer almasının ardından Hülya Karadere merak konusu oldu. Peki Hülya Karadere kimdir? Nereli ve kaç yaşındaydı? | Nagihan Karadere’nin ablası Hülya Karadere neden öldü? İşte ayrıntılar...

HÜLYA KARADERE KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDAYDI?

Hülya Karadere, 2016 yılında katıldığı Survivor'da dikkatleri üzerine çeken milli atlet Nagihan Karadere'nin ablasıdır. Kadirli'li olan Hülya Karadere 50 yaşındaydı.

Nagihan Karadere'nin ablası Hülya karadere'nin ölümüyle yıkıldığı öğrenildi.

Hülya Karadere kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Nagihan Karadere’nin ablası Hülya Karadere neden öldü?

NAGİHAN KARADERE'NİN ABLASI HÜLYA KARADERE NEDEN ÖLDÜ?

Nagihan Karadere’nin ablası Hülya Karadere kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

Hülya Karadere kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Nagihan Karadere’nin ablası Hülya Karadere neden öldü?

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Hülya Karadere memleketi olan Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tapu tepesi mezarlığında toprağa verildi.

Hülya Karadere kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Nagihan Karadere’nin ablası Hülya Karadere neden öldü?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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