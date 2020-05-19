Hülya Nergis Atçı’nın Kadir Gecesi mesajı

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Hülya Nergis Atçı mesajında; "Kitabımız Kur-an'ın nazil olduğu, Arşı Ala'nın kapılarının ardına kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı, bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecede faziletine inanarak "Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî" duasıyla O'nun inayetiyle affını ve birlik beraberlik dileyen bütün insanlığın; iki cihanda aziz ve bahtiyar kılınmasını, bu gecenin bütün İslam alemine hayır, bereket, huzur ve sağlık getirmesini diliyorum. Gönüllerimizin bir olması dileğimle Kadir geceniz mübarek olsun."

Kaynak: İHA