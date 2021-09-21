Sosyal medyada bir anda gündeme gelen tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku hayatını kaybetti haberlerinin üzerine sanatseverler ünlü ismin biyografisini merak etmeye başladı. Bu kapsamda internet arama motorları üzerinden Hülya Nutku kimdir, nereli, kaç yaşında? Hülya Nutku neden öldü? Soruları çokça araştırılıyor. Bu soruları sizler için haberimizde cevaplandırdık. İşte Hülya Nutku'nun biyografisi....

HÜLYA NUTKU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1953 yılında dünyaya gelen Hülya Nutku'nun aslen nereli olduğu bilinmemektedir. Nutku, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini “İşçi Tiyatroları ve İsmet Küntay’ın 403. Kilometre Oyunu” (1974) adlı lisans tezi ile bitirdi. “Ankara Devlet Konservatuvarında Tiyatro Eğitimi” (1976) adlı tezi ile yüksek lisans, “Tarihsel Dram ve Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosunda Tarihsel Dram Modelleri” (1983) adlı tezi ile doktorasını tamamladı. Hülya Nutku'nun yayınladığı makaleler 1973’ten itibaren çeşitli gazete ve dergilerde yer aldı.

HÜLYA NUTKU NEDEN ÖLDÜ?

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü'nde uzun yıllar eğitim verdikten sonra 2018'de emekliye ayrılan Nutku'nun bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Nutku, uzun süren bu mücadelesi sonucunda hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğdu.