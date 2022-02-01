Hüma ne demek, TDK'ya göre Hüma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hüma ne demek? Hüma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Hüma kelimesi. Peki Hüma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hüma nedir, Hüma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HÜMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hüma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hüma kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre Hüma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Başına konduğu kimseye mutluluk getirdiğine inanılan talih kuşu

