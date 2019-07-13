Hümahatun Evleri’nde yaşam başladı

Yıldırım Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm marifetiyle Mevlana ve Ulus Mahallelerinde inşa edilen Hümahatun Evleri, düzenlenen tören ile hak sahiplerine teslim edildi.

Yıldırım Belediyesinin, Mevlana ve Ulus Mahalleleri kentsel dönüşüm projesi doğrultusunda yapımını tamamladığı Hümahatun Evleri'nin anahtarlarını teslim alan hak sahipleri, bölgede güvenli, modern ve nitelikli yaşama "merhaba" dedi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın ev sahipliğinde, Hümahatun Evleri site alanında düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç, Muhammed Müfit Aydın, AK Parti İl Başkan Vekili Bülent Kandemir, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü Erol Turan, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, İYİ Parti İlçe Başkanı Kemal Ataç, Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, meclis üyeleri, muhtarlar, Hümahatun Evleri hak sahipleri ve aileleri ile bölge sakinleri katıldı. Proje doğrultusunda inşası tamamlanan konutlardan 244 dairenin tapuları ve anahtarları, daha önceden anlaşma sağlanan 150 hak sahibine teslim edildi.

"Yıldırım adım adım değişecek"

Proje doğrultusunda 812 konut ve 126 ticari alan oluşturulduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "291 adet 3+1, 521 adet 2+1 toplam 150 bin 379 metrekarelik bu alanda Mevlana ve Ulus Mahallelerimizin hem fiziki hem de sosyal dönüşümü için ilk adımı atıyoruz. Bu gün burada huzur var, mutluluk var, umut var. Bu atılan ilk adım, Yıldırım'ın ufkunu açacak. Adım adım Yıldırım değişecek, Yıldırım gelişecek. Yıldırım, yıllar boyunca devam eden, hızlı ve plansız göç neticesinde sağlıksız bir şekilde büyüdü. Bu mahallede ikamet eden bir kardeşiniz olarak, bizzat şahit oldum. Hepiniz gibi sıkıntılarını yaşadım. Ancak artık, hayat standartlarımız değişti. Artık başımızı sokacağımız bir ev bizim ihtiyaçlarımızı karşılamaya yetmiyor. Artık bir ev ile birlikte, otoparklara, çocuklarımız için oyun alanlarına, sosyal donatı alanlarına ihtiyaç duyuyoruz. Tüm bu beklentilerimize cevap verecek bir dönüşümün ilk adımını attık" diye konuştu.

"Geriye dönüş olmayacak"

Yıldırımlılara yakışacak bir hayat sunmak için yoğun bir çaba harcadıklarının altını çizen Başkan Yılmaz, "Büyükşehir Belediyemiz, milletvekillerimizin desteği ile bunu başaracağımıza inancımız tam. Ancak bunu yapabilmemiz için önceliğimiz imar olacak. Önce mülkiyet sorunlarımızı çözeceğiz. Bu süreci tekrar geriye dönüşü olmayacak şekilde neticelendireceğiz. Bu alanda en çok da hemşehrilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Kendiniz için, çocuklarınız için şehrimizin geleceği için kaçak yapılaşmaya tevessül etmeyin, biz müsamaha göstermeyeceğiz. Lütfen siz de desteğinizi esirgemeyin. Bu projede emeği geçen önceki dönem belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Anahtarlarını teslim alan hak sahiplerimize de evlerinde huzur ve mutluluk içinde oturmalarını temenni ediyorum" dedi.

Kaçakla mücadele vurgusu

Kentsel dönüşümün zorlu ve meşakkatli bir süreç olduğunu aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bu gün burada gerçekleştirilen proje, Yıldırım'daki kentsel yenilenmenin önünü açacaktır. Bunda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bu sürecin devam etmesi için biz her türlü desteği sağlayacağız. Mevcut yapıların ve imarsız bölgelerin imarı için gayret göstereceğiz. Ancak kaçak yapılaşmaya kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Sadece kaçak bina yapanlara değil, tüm paydaşlarına yönelik ciddi yaptırımlarımız olacak, bundan kimsenin tereddüttü olmasın. Bu vesileyle hak sahiplerine evlerinde güle güle oturmalarını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Törene katılan AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç ve Muhammet Müfit Aydın'da projede emeği geçenlere teşekkür ederken, Yıldırım ve Bursa için Ankara'da hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını vurguladı. Konuşmaların ardından hak sahiplerine anahtarları teslim edildikten sonra dairelerde incelemelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA