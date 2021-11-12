Hümanistlik ne demek, TDK'ya göre Hümanistlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hümanistlik ne demek? Hümanistlik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hümanistlik kelimesi. Peki hümanistlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hümanistlik nedir, hümanistlik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HÜMANİSTLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hümanistlik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre hümanistlik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnsancıllık

