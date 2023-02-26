Humberto Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Humberto Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Humberto Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Humberto Acevedo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Humberto Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Humberto Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Humberto Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Humberto Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Humberto Acevedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Humberto Acevedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Humberto Acevedo 23 Mayıs 1997 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Humberto José Acevedo Serrano şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Humberto Acevedo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini S&M11 yapmaktadır. Humberto Acevedo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Libertad FC futbol takımında oynamaktadır. Libertad FC takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Humberto Acevedo'nin Libertad FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Humberto Acevedo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/humbertoacevedo23/

Humberto Acevedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Humberto Acevedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Humberto Acevedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Humberto Acevedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Tauro FC

30 Haziran 2020 yılında Cali B

1 Ocak 2021 yılında Deportivo Cali

16 Ocak 2023 yılında Libertad FC

31 Aralık 2023 yılında Deportivo Cali

Humberto Acevedo kimdir

Humberto Acevedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Humberto Acevedo şuan Libertad FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Humberto Acevedo nereli

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