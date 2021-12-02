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  3. Humus çorbası nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Humus çorbası tarifi!

Humus çorbası nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Humus çorbası tarifi!

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında sergilenen her bir lezzet gündem konusu oluyor. Son programda Humus çorbası isimli çorbaya yer verildi. İzleyiciler humusla yapılan bu nefis çorbanın tarifini araştırıyorlar. Peki, Humus çorbası nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Humus çorbası tarifi!

Humus çorbası nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Humus çorbası tarifi!

Humus çorbası Kıbrıs mutfağının sevilen yemekleri arasında yer almaktadır. Küp biçiminde kesilmiş ekmekler üzerine dökülen sıcak humus karışımına tereyağı, kırmızı biber, maydanoz ve kaynatılmış nohut ile süslenerek servis edilen bir çorbadır. Programı izleyenler bu lezzetli çorbanın tarifini merak ediyorlar. Bu bağlamda, Humus çorbası nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Humus çorbası tarifi!

HUMUS ÇORBASI MALZEMELERİ

1/2 kg haşlanmış nohut (konserve veya evde bir gece önceden ıslattığınız ve haşladığınız)
Tuz
1 kavanoz tahin
Kırmızı pul biber
4 adet limon
Sarımsak
Haşlanmış nohut suyu

Humus çorbası nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Humus çorbası tarifi!

HUMUS ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle nohutları iyice haşlanır. Blender'a önce nohutlar ve bir miktar suyundan ekleyerek iyice öğütülür.

Ardından içerisine limon suyu, tahin, sarımsak ve tuz eklenir. Limon suyu, sarımsak ve tuzun miktarı isteğe göre ayarlanabilir.

Limon karışımı sertleştirmektedir. Karışımı yumuşatmak için nohut suyu kullanabilmektedir.

2-3 çorba tabağına önceden kalınca dilimlenmiş ve küp küp kesilmiş ekmekler yerleştirilmiştir ve üzerine biraz haşlanmış nohut suyundan ilave edilerek ekmekler hafif ıslatılır.

Hazırlanan humus çorbası tabaklara taksim edilir, çorbanın üzerine damak tadına göre kırmızı biber karabiber ve maydanoz koyulur, üzeri birkaç tane haşlanmış nohut ve zeytin yağı ile süslenir.

Afiyet olsun.

PÜF NOKTALARI

Humus 1 gece dolapta bekletilirse daha lezzetli olacaktır.

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