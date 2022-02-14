Hun Yenilenebilir Enerji payları Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile satışa sunulacak. Bu bağlamda, Hun Yenilenebilir Enerji halka arz ne zaman olacak? Halka arz eşit mi, oransal mı? Hun Yenilenebilir Enerji hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Hun Yenilenebilir Enerji payları Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile 15-16/02/2022 tarihlerinde satışa sunulacak.

HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Hun Yenilenebilir Enerji payları Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile satışa sunulacak.

HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek 130.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 1,82 TL fiyatla 15-16/02/2022 tarihlerinde İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulacaktır.

HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ HALKA ARZ KODU

Halka arz kodu: HUNER.E

Firma tarafından yapılan KAP açıklaması şu şekilde:

Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek 130.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 1,82 TL fiyatla 15-16/02/2022 tarihlerinde İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, HUNER.HE (ikincil piyasada işlem kodu HUNER.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

HUNER.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 236.600.000 TL olacaktır. Halka arza ilişkin emirlerin Borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin, emirleri Borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde fiyat - zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir.

Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.

Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/sirketler/DK internet adresinde yayımlanmaktadır.

KAP Linki:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1001254