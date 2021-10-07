Hüngür hüngür ağlamış! Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder zorlu mücadelesini anlattı! "Düşüncelerimin en tepe noktasında oğlum vardı" Geçtiğimiz yıl meme kanserine yakalandığını duyuran Cenan Ergüder, tedavi sürecini tüm samimiyetiyle anlatırken, "Düşüncelerimin en tepe noktasında oğlum vardı. Henüz 3.5 yaşında. Çok küçük. Çok ağır bir duygu. Ya bana bir şey olursa..." şeklinde konuştu.

1 10 44 yaşındaki ünlü oyuncu Canan Ergüder, geçtiğimiz yıl meme kanserine yakalanmış ve Kemoterapi tedavisi görmeye başlamıştı.