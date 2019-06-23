Hünkar Çayırı’nda pehlivanlar geçidi

Gebze Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 25. Geleneksel 1453 Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri gerçekleştirildi. Pehlivanlar geçidine sahne olan Er Meydanı'nda finalde Nedim Gürel'i mağlup eden Ali Gürbüz, şampiyon oldu.

Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurduğu ve vefat ettiği Gebze Hünkar Çayırı'nda her yıl geleneksel olarak düzenlenen 1453 Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri, Gebze Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nden sonra en önemli yağlı güreş müsabakalarının başında gelen Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri, 550 pehlivanın kıran kırana mücadelesine sahne oldu. Rakibi Nedim Gürel'i finalde mağlup eden Ali Gürbüz, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Sabah saatlerinde başlayan güreş müsabakalarını Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli Büyükşehir Başkanvekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve çok sayıda vatandaş takip etti. Müsabakaların sonucunda şampiyon olan Ali Gürbüz, ikinci olan Nedim Gürel ve üçüncülüğü paylaşan Recep Kara ile Faruk Akkoyun'a madalya ve kupalarını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz takdim etti.

Kaynak: İHA