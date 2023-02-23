Hunor Gedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hunor Gedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hunor Gedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hunor Gedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hunor Gedo 16 Ocak 2004 tarihinde Odorheiu Secuiesc şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Hunor Botond Gedő şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hunor Gedo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepsi OSK Sf. Gheorghe futbol takımında oynamaktadır. Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Hunor Gedo'nin Sepsi OSK Sf. Gheorghe ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Hunor Gedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hunor Gedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hunor Gedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hunor Gedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Sepsi OSK

Hunor Gedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hunor Gedo şuan Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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