İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Hurda "Hacı Murat"ı saksı yaptılar

Hurda "Hacı Murat"ı saksı yaptılar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesi kavşağına yerleştirdiği hurda otomobile çiçek dikti.

Hurda "Hacı Murat"ı saksı yaptılar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesi kavşağına yerleştirdiği hurda otomobile çiçek dikti.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca yapılan uygulama kapsamında, hurdaya ayrılan ve halk arasında "Hacı Murat" olarak bilinen Murat 124 otomobil kavşağın ortasına yerleştirildi. Sanayi bölgesinin olduğu anlaşılması için bırakılan hurda otomobilin motor, bagaj ve iç kısımlarına peyzaj çalışmaları kapsamında çiçek dikildi. Etrafına da mevsimlik çiçekler dikildi.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.