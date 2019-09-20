Hurda malzemeden drone yapan Hakkarili genç TEKNOFEST için İstanbul’da

Hurda malzemelerden yaptığı drone ile gündeme gelen Hakkarili Berdan Tüner, TEKNOFEST'e katılmak üzere İstanbul'a geldi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hurda malzemelerden de faydalanarak drone tasarlayan Berdan Tüner, bir anda Türkiye'nin gündemine gelmiş ve azmiyle herkesin takdirini kazanmıştı. 4 kilogram ağırlık kaldırabilen ve yaklaşık 30 dakika süreyle havada kalabilen droneyi yapan 19 yaşındaki girişimci genç, Atatürk Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST'te sergilemek üzere Hakkari'den bu akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

"İleride ülkemiz için daha iyisini yapabileceğime inanıyorum"

İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada TEKNOFEST'e katılacak olmaktan dolayı heyecanlı olduğunu ifade eden Berdan Tüner, "Yüksekova'dan TEKNOFEST için geldim. Kendi dronemi sergileme fırsatı bulacağım, yeni insanlarla da tanışma fırsatım olacak. Yeni eleştiriler alıp, yeni geliştirmelerle daha ileri taşıyacağım. Droneler çok pahalı malzemeler olduğu için alamadım, ben de kendim yapmaya çalıştım. Bozuk drone parçalarını tamir ederek, hepsini değil ama çoğunu tamir ederek yeni bir drone tasarladım. Yarın göreceğim yeni dronelerin kendi dronemi geliştirmek için bana yeni fikirler vereceğini düşünüyorum. Yeni geliştirmelerle birlikte ileride ülkemiz için daha iyisini yapabileceğime inanıyorum" şeklinde konuştu.

Kendi imkanlarıyla drone tasarlayan Yüksekovalı genç, droneyi TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde sergileyecek.

Kaynak: İHA