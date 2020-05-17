İZMİR'in Bornova ilçesinde, yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşadığı öğrenilen Muammer Ergül (53), hurda otomobilin içinde ölü bulundu. Ergül'ün kesin ölüm nedeninin tespiti için, otopsi yapılacağı öğrenildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Rafet Paşa Mahallesi 5070/1 Sokak'ta meydana geldi. Hurda otomobilde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark eden çevredekiler, durumu polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobildeki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ölen kişinin sokaklarda yaşayan Muammer Ergül olduğunu saptadı. Yaklaşık 20 yıldır sokaklarda yaşadığı öğrenilen Ergül'ün, bir dönem İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde akciğer kanseri tedavisi gördüğü ancak tedavisini yarım bıraktığı öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından Ergül'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, Ergül'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA