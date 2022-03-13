Hurda Toplayıcısı/Geri dönüştürülebilir atık toplayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Hurda Toplayıcısı/Geri dönüştürülebilir atık toplayıcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Hurda Toplayıcısı/Geri dönüştürülebilir atık toplayıcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Hurda Toplayıcısı/Geri dönüştürülebilir atık toplayıcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Hurda Toplayıcısı/Geri dönüştürülebilir atık toplayıcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Hurda Toplayıcısı/Geri dönüştürülebilir atık toplayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Hurda Toplayıcısı/Geri dönüştürülebilir atık toplayıcısı Maaşları

Hurda Toplayıcısı/Geri dönüştürülebilir atık toplayıcısı maaşı ortalama olarak aylık 9950_TL'dir. En düşük Hurda Toplayıcısı/Geri dönüştürülebilir atık toplayıcısı maaşı 8650_TL, En yüksek ise 11250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hurda Toplayıcısı/Geri dönüştürülebilir atık toplayıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9520.05

Meslek Adı :

Hurda Toplayıcısı/Geri dönüştürülebilir atık toplayıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen

Meslekler Meslek Alt Ana Grubu :

Cadde/sokak Ve İlgili Satış Ve Hizmet Çalışanları

Meslek Grubu :

Sokak Satıcıları (Gıda Hariç)

Meslek Birim Grubu :

Sokak Satıcıları (Gıda Hariç)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Geri dönüşüme konu olan metal ve metal olmayan kullanılmış, eskimiş olan maddelerin el arabası veya motorlu bir araçla toplayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hurda Toplayıcısı/Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kişisel hazırlık yapmak,

b) Malzeme toplayacağı el arabasını hazırlamak, c) Sokak sokak dolaşarak metal, plastik, demir, bakır, cam, kağıt vb malzemeleri toplamak,

d) Ev, iş yeri vb. yerlerden hurdaya ayrılan şofben, çamaşır makinesi, buzdolabı vb. ev eşyaları tartarak almak,

e) Toplanan malzemeleri el arabası veya motorlu araca istiflemek,

f) Metal, plastik, demir, bakır, cam vb. malzemeleri sınıfına göre ayırmak,

g) Şofben, çamaşır makinesi, buzdolabı vb. ev eşyalardan metalleri sınıfları ayırmak amacıyla sökmek, kesmek ve sınıflarına göre istiflemek,

h) Geri dönüşüme konu olan metal ve metal olmayan toplanan malzemeleri ilgili yerlere götürmek,

i) Kullanılan el arabasının basit onarımlarını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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