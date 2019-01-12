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  3. Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı (2)

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı (2)

İzmit'te hurdacıda, piknik tüpü büyüklüğündeki aletin kesimi sırasında akan kimyasal madde kokusunun kaynağını bulmak için AFAD ekiplerinin yürüttüğü...

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı (2)

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

İzmit'te hurdacıda, piknik tüpü büyüklüğündeki aletin kesimi sırasında akan kimyasal madde kokusunun kaynağını bulmak için AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışma devam ederken, yapılan ölçümlerde kokuya sebep olan kimyasalın zehirli olmadığı belirlendi.

DHA

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