Hurdacı(Dükkan Sahibi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hurdacı(Dükkan Sahibi) görev tanımı nedir, Hurdacı(Dükkan Sahibi) ne iş yapar, Hurdacı(Dükkan Sahibi) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hurdacı(Dükkan Sahibi) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hurdacı(Dükkan Sahibi) Tanımı;

__

Hurdacı(Dükkan Sahibi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Hurdacı(Dükkan Sahibi) Maaşları

Hurdacı(Dükkan Sahibi) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Hurdacı(Dükkan Sahibi) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hurdacı(Dükkan Sahibi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5221.17

Meslek Adı :

Hurdacı(Dükkan Sahibi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Perakende Ticaret İle İlgili Küçük İşyeri Sahipleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kullanım dışı kalan geri dönüşüme konu olan metal ve metal olmayan değerlendirilebilir nitelikte hurdaların toplanmasını ve sınıflara ayrılmasını sağlayan, hurdaların alım satım işini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hurdacı(Dükkan Sahibi), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kişisel hazırlık yapmak,

b) Değerlendirilebilir nitelikli atıkları çöpe karışmadan ayırılması ve biriktirilmesini sağlamak,

c) Değerlendirilebilir atıkların çöple karışmadan temiz bir şekilde ayrı ayrı toplanmasını sağlamak,

d) Toplanan malzemelerin cam, metal, plastik ve kağıt bazında sınıflara ayrılmasını sağlamak,

e) Hurdaya ayrılan değerlendirilebilir eşyaları tartarak almak,

f) Şofben, çamaşır makinesi, buzdolabı vb. ev eşyalardan metalleri sınıflara ayırmak amacıyla sökmek, kesmek ve sınıflarına göre istiflemek,

g) Geri dönüşüme konu olan cam, metal, plastik ve kağıt bazında toplanan malzemeleri motorlu araca yüklenmesini sağlamak,

h) Geri dönüşüme konu olan cam, metal, plastik ve kağıt vb. malzemleri geri dönüşüm için ilgili yerlere götürmek,

i) Götürülen malzemelerin tartılmasını fiyatlandırılmasının yapılmasını sağlamak,

j) Mahiyetine çalıştırdığı personeli sevk ve idare etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?