Hurdaya dönen aracından sağ salim çıkmayı başardı!

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı İzmir Bulvarı mevkiinde meydana geldi. Öne sürülen bilgiye göre; araç sahibi Ferdi Yüreci (24), idaresindeki 20 AAT 020 plakalı Mercedes marka otomobili ile seyir halinde iken yüksek sürat sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yol kenarındaki refüjde bulunan ağaçlara çarpan otomobil ikiye bölündü. Otomobilin ön kısmı yola savrulurken, kalan kısmı ise metrelerce ilerideki kanala yuvarlandı.

HURDANIN İÇİNDEN SAĞ SALİM ÇIKTI!

Kanala düşmesinin ardından ikiye bölünen araç içerisinde bekleyen Yüreci, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu ve ağır yaralı olduğu öğrenilen genç sürücü Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrası yol trafiğe kapatıldı. Temizlik işlemlerinin ardından tekrar açıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.