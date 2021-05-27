Huri isminin anlamı nedir, Huri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Huri isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Huri ismi ne demek, Huri ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Huri isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Huri İsminin anlamı nedir? TDK Huri anlamı:

Türk Dil Kurumu'nda Huri ismi cennette yaşadığına inanılan dişi varlık anlamında yer almaktadır.

Huri İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'ı Kerim'de Huri ismi geçmektedir.

Huri isminin kökeni:

Huri ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak kullanılan Huri isminde 10972 kişi vardır.

Huri isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Huri isminin rengi:

Alizarin

Huri ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Huri isminin Harf Analizi Nedir ?

Huri ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

H : Statü/para, garantici

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

R : Akıllı, lider, sert

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Huri isminin Numerolojisi Kaçtır?

Huri ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

H : 10

U : 25

R : 21

İ : 12

= 68 – Huri İsminin Numeroloji Toplamı 68’dir.

Huri ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Huri isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Huri isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

H: 8 U: 3 R: 9 İ: 9 = 29

2 + 9 = 11 Kader sayısıdır

Huri isminin 11 kader sayısına göre kişilik özellikleri

11 – İdealist kişiliği ile parayı adeta koklayarak kendine çeker. Ekonomik alanlarda başarılı olduğu için kısa sürede zengin olur. Pratik fikirlerle amacına sadık kalır. Anı yaşayan, gelecek zamanlara düşkün olmayan biridir, evrensel düşünmektedir. Dünyaya erken gelmiş olma duygusundan kurtulması gerekmektedir.

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!