Hürkuş-C kendi koruma sistemleri ile uçuşta

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından tasarlanan Hürkuş uçağının silahlı modeli Hürkuş-C'nin uçuş görüntüsünü paylaştı. Uçağın kendi koruma sistemleriyle beraber ilk uçuşu oldu. Sosyal medya hesabından Demir, "Hürkuş eğitim uçağı olma yanında, silahları ve korunma sistemleriyle yakın hava desteği görevlerine de hazır hale geliyor" açıklamasını yaptı. Hürkuş-C, pilot eğitim ihtiyacının yanı sıra; hafif taarruz ve silahlı keşif görevlerinin, düşük maliyet ve yüksek hassasiyetle yapılabilmesi için geliştiriliyor.

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DHA