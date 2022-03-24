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Hurma fiyatları 2022 | BİM, Carrefoursa, ŞOK Market hurma fiyatları ne kadar, kaç TL 2022?

Ramazan ayı denince ilk akla sofraların vazgeçilmez lezzeti hurmanın satış fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki BİM, Carrefoursa, ŞOK Market hurma fiyatları ne kadar, kaç TL 2022? Hurma fiyatları 2022 haberimizde...

Hurma fiyatları 2022 | BİM, Carrefoursa, ŞOK Market hurma fiyatları ne kadar, kaç TL 2022?

Mübarek Ramazan ayı geldi. On bir ayın sultanına kısa bir süre kala, hurmalar kapalı çarşılarda ve marketlerde yerini aldı. Bu kapsamda fiyatların ne kadar olduğunu merak edenler de internet arama motorlarında BİM, Carrefoursa, ŞOK Market  hurma fiyatları ne kadar, kaç TL 2022? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Bu doğrultuda Hurma fiyatları 2022 haberimizde... 

Hurma fiyatları 2022 | BİM, Carrefoursa, ŞOK Market hurma fiyatları ne kadar, kaç TL 2022?

HURMA FİYATLARI 2022 

Ramazan ayına sayılı günler kala hurma fiyatları yüzde 35 zamlı olarak satılmaya başladı. Bu kapsamda hurma fiyatlarının kilosu çeşitlerine göre 25 ile 300 TL arasında değişmektedir. En çok Medine hurması tercih edilirken Eminönü esnafı vatandaşların ortalama yarım kilo hurma aldığını söyledi. 

Esnaflar önümüzdeki günlerde indirim yaparak fiyatları çekeceklerini dile getirirken oluşan fiyatlar şöyle:

İran Hurması: Paket 25 TL

Kudüs Hurması: 100 TL

Medine Hurması: 80 TL

Kudüs Hurması: Büyük 160 TL

Hurma fiyatları 2022 | BİM, Carrefoursa, ŞOK Market hurma fiyatları ne kadar, kaç TL 2022?

BİM, CARREFOURSA, ŞOK MARKET  HURMA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL 2022?

BİM'de satılan ve üretim yeri Suudi Arabistan olan Simbat Mebrum Hurma fiyatı şuan güncel olarak (250 gram) 29.90 TL'dir.

ŞOK Market'te satılan 300 gr İran Hurması 9,95 TL'dir.

Carrefoursa'da satılan Madjoul Hurma'nın kilogram fiyatı 119,90 TL'dir. 

Hakmar'da satılan 250 gr Medine hurmasının fiyatı ise 39,90 TL'dir.

Hurma fiyatları 2022 | BİM, Carrefoursa, ŞOK Market hurma fiyatları ne kadar, kaç TL 2022?Hurma fiyatları 2022 | BİM, Carrefoursa, ŞOK Market hurma fiyatları ne kadar, kaç TL 2022?

Tayfun Altuntaş
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