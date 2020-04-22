Hurmalar pazarlarda yerini almaya başladı!
11 ayın sultanı Ramazan'a günler kala kent genelinde hurma satışı başladı. Geçtiğimiz seneye oranla fiyatlarda fazla artış olmayan hurmalarda gözdeler ise İran ve Kudüs hurmaları oldu. 20 TL’den başlayan hurma fiyatları türlerine göre 150 TL’ye kadar yükseliyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı!
Kadıköy'de atık su borusu patladı! Caddeyi boydan boya su bastı
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 165. Bölüm fragmanı yayınlandı | Savaş başladı!
Google, Dünya Günü için özel doodle yayınladı!
22 Nisan 2020 Çarşamba 13:46
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT