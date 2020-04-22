  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Hurmalar pazarlarda yerini almaya başladı!

Hurmalar pazarlarda yerini almaya başladı!

11 ayın sultanı Ramazan'a günler kala kent genelinde hurma satışı başladı. Geçtiğimiz seneye oranla fiyatlarda fazla artış olmayan hurmalarda gözdeler ise İran ve Kudüs hurmaları oldu. 20 TL’den başlayan hurma fiyatları türlerine göre 150 TL’ye kadar yükseliyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı!İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı!

Kadıköy'de atık su borusu patladı! Caddeyi boydan boya su bastıKadıköy'de atık su borusu patladı! Caddeyi boydan boya su bastı

Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 165. Bölüm fragmanı yayınlandı | Savaş başladı!Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 165. Bölüm fragmanı yayınlandı | Savaş başladı!

Google, Dünya Günü için özel doodle yayınladı!Google, Dünya Günü için özel doodle yayınladı!

 

22 Nisan 2020 Çarşamba 13:46

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
23 Nisan'da okuduğu şiirle birincilik kazanmıştı! 67 yıl sonrada ezbere okudu
23 Nisan'da okuduğu şiirle birincilik kazanmıştı! 67 yıl sonrada ezbere okudu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı!
Kadıköy'de atık su borusu patladı! Caddeyi boydan boya su bastı
Kadıköy'de atık su borusu patladı! Caddeyi boydan boya su bastı
Sultangazi'de korkunç kaza! Raydan çıkan tramvay İETT otobüsüyle çarptı
Sultangazi'de korkunç kaza! Raydan çıkan tramvay İETT otobüsüyle çarptı
Google, Dünya Günü için özel doodle yayınladı!
Google, Dünya Günü için özel doodle yayınladı!
Bursa'da 18 günlük bebekten müjde! Koronavirüsü yendi
Bursa'da 18 günlük bebekten müjde! Koronavirüsü yendi
Dr. Ender Saraç'tan Ramazan'da oruç tutacaklara beslenme konusunda öneriler!
Dr. Ender Saraç'tan Ramazan'da oruç tutacaklara beslenme konusunda öneriler!
Yolun karşısına geçecekti! Tankerin altında kaldı!
Yolun karşısına geçecekti! Tankerin altında kaldı!
Hava durumu (22-23-24 Nisan 2020) Yağmur geliyor !
Hava durumu (22-23-24 Nisan 2020) Yağmur geliyor !
Altın bugün ne kadar? 22 Nisan Salı
Altın bugün ne kadar? 22 Nisan Salı