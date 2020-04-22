Hurmalar pazarlarda yerini almaya başladı!

11 ayın sultanı Ramazan'a günler kala kent genelinde hurma satışı başladı. Geçtiğimiz seneye oranla fiyatlarda fazla artış olmayan hurmalarda gözdeler ise İran ve Kudüs hurmaları oldu. 20 TL’den başlayan hurma fiyatları türlerine göre 150 TL’ye kadar yükseliyor.