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Hurra ne demek, TDK'ya göre Hurra kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hurra kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hurra ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hurra nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hurra kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hurra ne demek, TDK'ya göre Hurra kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hurra ne demek? Hurra TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hurra kelimesi. Peki hurra ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hurra nedir, hurra kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

HURRA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hurra kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre hurra kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Genellikle Batılı uluslarda hep bir ağızdan `yaşa` anlamlı destek vermek amacıyla kullanılan bir söz

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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