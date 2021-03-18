Hürriyet gazetesinin eski Yazı İşleri Müdürü Seçkin Türesay hayatını kaybetti!

Son dakika haberi... Hürriyet'in efsane ismi Seçkin Türesay hayatını kaybetti. Hürriyet gazetesinin uzun yıllar Yazı İşleri Müdürlüğü ve Yayın Koordinatörlüğü'nü yapan Seçkin Türesay'ın koronavirüse yakalandığı ve durumunun ağır olduğu biliniyordu.

Hürriyet'in eski Brüksel, Moskova ve Paris Temsilcisi Muammer Elveren, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında, "Hürriyet Gazetesi’nin en güçlü olduğu dönemlere damgasını vuran, gazetenin temel taşlarından, uzun yıllar Yazı İşleri Müdürlüğü ve Yayın Koordinatörlüğü yapan mesleğin duayenlerinden Seçkin Türesay Abimiz maalesef Corona belası nedeniyle Hastanede Entübe durumda. Eşi Nazan hanım sosyal medya hesabından Seçkin Abinin Corona olduğunu şu cümlelerle duyurdu '49 yıllık hayat arkadaşım corona oldu ve maalesef bu sabah itibariyle entübe. bugün mübarek kandil toplu duaların enerjisi çok yüksektir lütfen bu güzel adam için dua edin' Evet degerli arkadaşlar Hürriyet gazetesinde üzerinde hakkı olmayan kimsenin olmadığı Seçkin Türesay Abimize duanızı esirgemeyin. Allah yardımcısı olsun. Tez zamanda sağlığına kavuşması dileğiyle acil şifalar diliyorum." ifadelerini paylaşmıştı.

Seçkin Türesay kimdir? Nereli? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü?

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