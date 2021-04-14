Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi'den flaş iddia: Bildiriye 'Yüce Türk Milleti' ifadesini İlker Güven ekledi!

104 emekli amiral tarafından gece vakti yayımlanarak ‘darbe iması’ taşıdığı iddia edilen ve Kanal İstanbul projesinin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni, dolayısıyla Türkiye’nin boğazlar üzerindeki hakkını olumsuz etkileyeceğinin belirtildiği bildiriye ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün yayımlanan köşesinde, bildiride yer alan ve ‘darbe girişimi’ imasını çağrıştıran ‘Yüce Türk Milleti’ ifadesinin, emekli tuğamiral İlker Güven'in eklediğinin tespit edildiğini açıkladı.

"SARIKLI AMİRALLE BAŞLAYIP MONTRÖ'YLE DEVAM EDEN SÜREÇ"

‘Bildirideki kritik isimler belli oldu’ başlığıyla yayımladığı yazıda, emekli 104 amiral tarafından hazırlanarak yayımlanan ve sorulturma kapsamına alınan ‘Montrö Bildirisi’ ile ilgili kritik detayları paylaşan Abdulkadir Selvi, "Mengi devam ediyor. 'Aradan geçen iki-üç günden sonra bir emekli amiral ‘WhatsApp’tan ne zaman açıklamada bulunacağız, Boğaziçi öğretim üyeleri kadar olamadık, hala bir açıklama bekliyorum’ dedi. Yine iki-üç gün sonra bir emekli amiral açıklama yapılması gerektiğini, aksi takdirde tarihin bizi emekli amiraller değil ödlekler olarak anacağını belirtti' diyor. Ergun Mengi, emekli büyükelçilerin Montrö’yle ilgili bildirilerini görünce kendilerinin de böyle bir duyuru yapabileceklerini konuşup, hazırlıklara başladıklarını ifade ediyor. Sarıklı amiralle başlayıp, Montrö’yle devam eden bu süreç bir gece yarısı, 'Yüce Türk milleti' hitabıyla başlayıp, 'Aksi halde' diye devam eden, darbe çağrışımı yapan bir bildiriye neden oldu" dedi.

IŞIK BİREN VE İLKER GÜVEN, GÖZALTINA ALINMAMIŞTI

Selvi, yazısının devamında emekli amirallerin sorgusuyla çok sayıda önemli detayın açığa çıktığını belirterek, "Emekli amirallerin sorgusu ilginç bilgilere ulaşmamızı sağladı. Emekli amiral Semih Çetin’in 'Bu bir darbe metnidir’ diye üzerlerinde durdukları birkaç husus var, onlar da son iki saat içerisinde metne dahil edilmiş” dediği noktalardan biri de, 'Yüce Türk milleti' hitabıydı. Semih Çetin, kendisine gönderilen metinde, 'Yüce Türk milleti' ifadesinin yer almadığını, sonradan eklendiğini söylemişti. Bildiriye “Yüce Türk milleti” ifadesini, emekli tuğamiral İlker Güven’in eklediği ortaya çıktı.

Şimdi başa döneceğim. Bildiriyi kaleme alan Ergun Mengi, açıklama yapılmasını ilk olarak öneren, “büyüklerimizden bir emekli amiral” dediği kişinin ismini de veriyor. Emekli büyükelçilerin bildirisinden sonra “Işık Biren’i aradım, böyle bir duyuruyu hazırlayayım mı, diye sordum. Bana, ‘yapabilirsin’ dedi” diyor.

Bir şey soracağım. Bildirinin yazılmasını ilk olarak öneren Işık Biren ile bildirinin başına “Yüce Türk milleti” ifadesini ekleyen İlker Güven gözaltına alınan amiraller arasında mıydı? Değildi. Peki soruşturma açılmasa bundan haberimiz olacak mıydı? Olmayacaktı. Bakalım iddianamede neler ortaya çıkacak?" ifadelerini kaleme aldı.

