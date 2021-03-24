Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den kabine yazısı: Hangi isimlere bakanlık verilecek?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün yapılacak AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ni ele aldı. AK Parti yönetiminin yanı sıra kabinede de değişikliğe gidilmesi beklenen büyük kongreyi yorumlayan Selvi, bakanlık görevi verilmesi düşünülen isimler hakkında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başka kimsenin bilgisi olmadığını' söyledi.

"MKYK LİSTESİ FARKLI AÇISIYLA HAZIRLANIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti yönetimine daha fazla yoğunlaştığını belirten Selvi, 'Erdoğan’ın açıklayacağı manifesto ne olacak?' başlıklı yazısında partiyi 2023 seçimlerine bu kadronun götüreceğini belirterek Hem isim olarak hem de Türkiye’nin temsili açısından MKYK listesinin farklı bakış açısıyla hazırlandığını ifade etti.

"KABİNEDEKİ İSİMLER HAFTA SONUNA KALMADAN AÇIKLANACAK"

Erdoğan'ın bu süre zarfında MKYK listesine alacağı isimler üzerinde yoğunlaştığını söyleyen Selvi, "Yarın önce kongre, akşam saatlerinde ise yeni parti yönetimini belirleyecek. Ardından da hafta sonuna kalmadan yeni kabine açıklanacak. Kabine değişikliği üzerindeki beklentiler pazartesi günü yoğunlaşmıştı.

Ancak kongreden sonraya kaldı. Erdoğan’ın bu süre zarfında kabine değişikliği üzerinde de çalıştığı söyleniyor. Zaten bir süredir Ankara kulislerinde kabine değişikliği konuşuluyor. Hatta kabine için oranlar veriliyor, kimlerin gideceği konuşuluyor. Bakan olacak isimler hakkında değerlendirmeler yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başka kimsenin bilgisi yok. O kadar net söyleyebilirim.

Ama görünen o ki beklenen değil, beklenmeyen isimlerde de değişiklikler olabilir. Erdoğan hem partide hem kabinede Türkiye’yi 2023’e taşıyacak kadroları ortaya çıkaracak. Kongre konuşmasında ise 2023’ün perspektifini verecek." ifadelerine yer verdi.