Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den Sedat Peker yorumu: Hesef Soylu değil Erdoğan! O bitti demeden bitmez!

Siyaset gündemini günlerdir meşgul eden organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yayımladığı videolarla gündemde kalmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alarak yaptığı paylaşımlara cevaben Türkiye’nin hedef alındığını söyleyen Bakan Soylu ve Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının ardından Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde bu konuya yer verdi. ‘Erdoğan hangi mesajı verecek?’ başlığıyla yayımladığı köşesinde, tüm siyasi isimlerin yeni süreçte eteğindeki taşları döktüğünü ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın henüz bu konuya değinmediğini belirten Selvi, "Kimse merak etmesin. Erdoğan bitti demeden bu iş bitmez" dedi.

"BAHÇELİ, HEDEFİ NET ŞEKİLDE ORTAYA KOYDU"

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in videolarını değerlendirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, fün ggerçekeleşen grup toplantısında kullandığı "Herkesi uyarıyorum, hedef Türkiyemizdir" ifadelerini hatırlatan Selvi,"Geçmişte FETÖ’nün kaset operasyonlarına maruz kalmış bir partinin lideri olarak Bahçeli, operasyonların hedefinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu net bir şekilde ortaya koydu" dedi.

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'BUGÜNKÜ GRUP TOPLANTISINDA AÇIKLAMA BEKLENİYOR'

Bahçeli'nin "Milletin hür iradesiyle ve tertemiz oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek, Türkiye’yi deforme etmek için faal halde olanlara alimallah, bedeli ne kadar ağır olsa bile izin verilmeyecektir" şeklindeki açıklamasına da yazısında yer veren Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekeleşecek grup toplantısında video operasyonlarının hedefi konusunda bir açıklama yapmasının beklendiğini söyledi.

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"ERDOĞAN BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ"

Erdoğan'ın daha önce "Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz" uyarısında bulunduğunu hatırlatan Selvi, yeni sürecin sonucunu Erdoğan ve Bahçelinin tavırlarnın belirleyeceğini belirterek, yazısında "Yeni süreçte herkes eteklerindeki taşı döktü. Ama henüz Erdoğan konuşmadı. Kimse merak etmesin. Erdoğan bitti demeden bu iş bitmez. Yeni sürecin sonucunu Erdoğan ve Bahçeli’nin tavrı belirleyecek. Bir de milletin feraseti." ifadelerine yer verdi.

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