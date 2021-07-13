Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi yazdı: Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve Yavaş operasyonu! İmamoğlu sineye çeker mi?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına bakış açısını değerlendirdiği bir yazı kaleme aldı.

"KILIÇDAROĞLU OPERASYON ÇEKTİ"

'Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve Yavaş operasyonu' başlığını verdiği yazısında, "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığında ön plana çıkan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a karşı bir operasyon çekti" ifadelerine yer veren Selvi, yazısına, "Yazmasam içimde ukde kalırdı" şeklinde başladı.

"AKLINIZDAN ÇIKARIN"

Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgiyi soruya 'Belediye başkanlarının birinci görevi halka hizmettir' karşılığını verdiğini hatırlatan Selvi, "Bunun Türkçesi, 'Siz belediye başkanısınız, belediye başkanı kalın. Belediye başkanı olarak seçildiniz, belediye başkanlığı yapın, cumhurbaşkanı adaylığını aklınızdan çıkarın' demektir." dedi.

"İMAMOĞLU SİNEYE ÇEKER Mİ?"

Cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili anketlerde İmamoğlu ve Yavaş'ın, Kılıçdaroğlu’ndan çok önde çıktıklarını, Cumhurbaşkanı adaylığını kafasına koyan Kılıçdaroğlu'nun ise İmamoğlu ve Yavaş’ı diskalifiye etmeden Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını gördüğünü söyleyen Selvi, "O nedenle iki başkana operasyon çekiyor. Mansur Yavaş’ı bilemem ama Ekrem İmamoğlu bunu sineye çeker mi emin değilim. Hele o gün gelsin, siz İmamoğlu’nu o zaman görün." ifadelerini kullandı.

"MUHALEFETİN MHP'Yİ KAŞIMA ÇABALARININ KARŞILIĞI YOK"

Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için atılan 'Serok Erdoğan' sloganının MHP üzerindeki etkisine de değinen Selvi, Erdoğan'ın Diyarbakır gezisi sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasının her zamankinden daha çok dikkatle takip edileceğini öne sürerek MHP yöneticileriyle kurduğu temaslarda herhangi bir rahatsızlık hissetmediğini, muhalefetin Cumhur İttifakı’nı çatlatmak için MHP’yi kaşıma çabalarının da bir karşılığının gözükmediğini yazdı.

"MHP'DE 'SEROK ERDOĞAN' RAHATSIZLIĞI HİSSETMEDİM"

Selvi, bu konudaki sözlerini "MHP bu tuzağa düşmeyecek. MHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında atılan 'Serok Erdoğan' sloganlarının bölücü bir mesaj taşıdığını düşünmüyor. Bölgenin geleneksel bir yaklaşımı olarak değerlendiriyor. Bugün Bahçeli’nin vereceği mesajlar ne olacak, ona bakacağız ama ben MHP’de bir 'Serok Erdoğan' rahatsızlığı hissetmedim. Yani esas hedef Erdoğan" ifadeleriyle noktaladı.