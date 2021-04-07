Hürriyet'ten denetim raporundaki iddialara yalanlama "Ortada kötü niyetli bir durum yok"

İzmit Belediye Meclisi'nde sunulan denetim komisyonu raporunun yoruma ve asılsız iddiaya dayandırılmasını eleştiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tüm iddiaları yalanladı. İzmit Belediye Meclisi'nin denetim komisyonu 2020 yılı raporlarının görüşüldüğü Nisan ayı toplantısında ortaya atılan iddialara yanıt veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, asılsız olduğunu söyledi iddiaları çürüttü. Hürriyet konuşmasına, "İlk defa böyle yoruma dayalı, asılsız iddiaya dayalı denetim raporunun başka bir maksatla çıkmış olduğunu görüyorum. İsteyen tüm arkadaşlarla bütün belgeleri paylaşmaya hazırım" dedi.

"KÖTÜ NİYETLİ BİR DURUM YOK"

Ocak ayında oluşturulan Denetim Komisyonu'nun belge yerine yoruma dayandırdığı iddialara yanıtlayan Hürriyet, "İzmit Belediyesinin 2020 yılı bütçesi, 5 Ekim 2019 yılında oluşturulmuş ve meclis kararıyla alınmıştır. 2020 yılında böylesine büyük ve dünyayı saran bir salgın yaşanacağından bağımsız olarak 2020 yılı bütçesi oluşturulmuştur. Covid-19 pandemisi, tahmini doğrudan temin limitimizin sadece yüzde 2 üzerine çıkmasına neden olmuştur. Pandemi sürecinin bilinmezlikleri içerisinde doğrudan limiti aşmak açıklanabilir ve kötü niyet taşımayan bir durumdur." diye konuştu.

"HİÇBİR KAMU ZARARI YOK"

Hizmet alımları konusuna da değinen Hürriyet, "1 yıl içinde 672 bin liradan 50 bin liraya kadar olan alımlarımızda 147 ayrı firmadan mal ve hizmet almışız. Kentte birçok esnaftan alışveriş yaptığımız ortadadır. Konser faturasından bahsedildi. Evet, geçmişten gelip devam eden usüller oluyor. Eksikliğini, yanlışlığını tespit ettiğimizde biz de müdahale ediyoruz. Burada hiçbir şekilde kamu zararı yoktur. Sonuçta en düşük fiyat veren firmadan hizmet alınmış. Orada tek yanlış stopajın ayrı gösterilmiş olması. Arkadaşlarımız stopaj konusunda önceki alımları örnek almıştır fakat bundan sonra daha dikkatli olacaklardır" şeklinde konuştu.

BASIN YAYIN HARCAMALARINDA ARTIŞ İDDİASI

Basın-Yayın ve Reklam harcamalarında artış olduğu iddiasına da açıklık getiren Hürriyet, "Normalde basın, yayın, billboard gibi çalışmalar her müdürlüğün ayrı ayrı bütçesinden çıkıyordu. Fakat biz bütün müdürlüklerin basım, ilan ve reklam çalışmalarını basın yayın müdürlüğü altında topladık. Artık tüm müdürlüklerin basım işleri tek müdürlük altından çıkıyor. Bu sebeple de rakam yüksek gözüküyor. Onun haricinde bir durumu kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı